Мемориал Куликова поля на Красном холме приглашает жителей и гостей Тульской области в новогодние каникулы на тематические программы.2 января откроется мастер-класс по гравировке «Новогодние мотивы» - участникам предложат сделать гравюру на обычном стеклянном бокале. Для детей старше 5 лет.3 января состоится тематическая программа с мастер-классом «Как встречали Новый год в старину» - всем желающим расскажут историю елочной игрушки, новогодних и рождественских традиций, Деда Мороза и Снегурочки. Также можно будет смастерить рождественского ангела и ёлочную игрушку из шишки. На мастер-класс допускаются дети старше 6 лет.4 января начнется квест «Путешествие в историю». На этом мероприятии участники познакомятся с мемориалом на Красном холме в формате игры. На квест можно взять с собой детей старше 12 лет.А 6 января, в Сочельник пройдет театрализованный квест «Ночь перед Рождеством, или Рождественские приключения детей и родителей». Участники игры узнают историю праздника Рождества Христова, народные традиции и обычаи, связанные с ним. Завершится встреча чаепитием у самовара. Для детей старше 7 лет.На все встречи необходима предварительная запись: занятия проводятся в группах 5-7 человек. Бронируйте места заранее по телефону: +7 (48743) 3-12-44 или e-mail: krholm@kulpole.ru .Начало всех мастер-классов в 14:00.Территория мемориала открыта для посещения в любое время.31 декабря экскурсии не проводятся,1 января - с 12:00 до 16:00,2–11 января – с 10:00 до 17:00.