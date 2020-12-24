Многосерийный фильм-антология создается студией Line Up и ее основателями продюсерами Данилой Шараповым (Mediaslovo) и Дмитрием Литвиновым (Planeta Inform).Миссия проекта звучит так: «Уйти от стереотипных оценок того времени или нарочито сатирического восприятия “в девяностые убивали людей, и все бегали абсолютно голые” и сделать максимально беспристрастное кино, показывающее эпоху с разных сторон».Сериал условно делится на несколько тематических блоков, освещая самые важные темы эпохи: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь.В основу документального сериала легли личные дневники и домашние архивы, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также две сотни интервью участников событий невероятного десятилетия. Среди них Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолии Чубаи с, Александр Коржаков, Геннадии Зюганов, Илья Лагутенко, Михаил Козырев, Леонид Бурлаков, Тимур Бекмамбетов, Федор Бондарчук, Тимур Мамедов, Алексеи Венедиктов, Анатолии Куликов, Александр Любимов, Сергей Васильев, Игорь Мишин, Элла Стюарт и многие другие.Премьера первого фильма «Мумий Тролль. Морская» посвящена выпуску революционного музыкального альбома, который перевернул все представление о рок-музыке, состоится в онлайн-сервисе more.tv и видеосервисе Wink уже 4 января 2021. Зрители увидят уникальные видеоматериалы, интервью, записи концертов и кадры из личных архивов музыкантов Ильи Лагутенко и Леонида Бурлакова.More.tv — онлайн-сервис «Национальной Медиа Группы», объединивший в одном месте эксклюзивный контент и прямой эфир популярных российских телеканалов, зарубежные премьеры сериалов и фильмов, собственные проекты в линейке more originals, а также прямые трансляции спортивных событий. Контент можно смотреть на сервисе бесплатно с рекламой или в единой подписке. Сервис доступен через браузер на любых стационарных компьютерах и ноутбуках, а также в приложениях для iOS, Android, Android TV и Apple TV, Samsung Smart TV и LG Smart TV (WebOS).Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.rt.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.* * *Филиал ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях – структурное подразделение компании, которое действует на территориях Тульской и Рязанской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».