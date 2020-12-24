20 декабря клуб « Фьюжен» стал площадкой для проведения завершающего финала VIII ежегодного областного фестиваля детского модельного искусства. «Лучшая детская модель Тулы» - 2020. Организатором праздника моды, стиля и таланта выступает модельное агентство Gold Models. Отборочный тур телепроекта \\"Топ-модель по-детски\\" предоставляет реальную возможность юным тульским моделям стать главными действующими лицами российских и международных проектов в области фэшн-индустрии.В финал фестиваля попали лучшие детские модели, прошедшие предварительные кастинги и ряд отборочных туров. В итоге 15 участников в возрасте от 4 до 15 лет поборолись за право представлять Тульскую область в Международном телевизионном проекте «Топ-модель по-детски», который уже четыре года с большим успехом транслируется на канале RUSSIAN MUSIC BOX.Традиционно фестиваль проводится в несколько этапов. . На промежуточных этапах конкурса ребята выступили в двух показах , а именно. В ходе модных показов девочки и мальчики продемонстрировали искусство дефиле в коллаборации двух известных тульских брендах детской одежды Аврора и обувного бренда SHUZETTA_KIDS. По вокальное исполнение победительницы Национального «Детского Евровидения» Софьи Фисенко дети-модели выступили в предпоказе эксклюзивной коллекции LANA2ROCK KIDS столичного дизайнера Светланы Горевой для международной Неделе моды Estet Fashion Week . У участников прошла тематическая новогодняя фото - видео сессия, где юные модели показали навыки фотопозирования и актерского мастерства. В этом году конкурсный эпизод « Модельная визитка» был представлен в видео формате. Участники в стихах и прозе рассказывали о себе и своих увлечениях, любви к моде, своём желании и стремлении стать моделью, что для этого уже сделано, в каких проектах они принимали участие. В результате «Лучшая модельная визитка» была представлена Тарасовой Маргаритой. На суд жюри было представлено завершающее конкурсное \\" Дефиле в вечерних платьях и костюмах\\". Под всеобщее восхищение девочки и мальчики блистали в ослепительно великолепных нарядах!На различных этапах фестиваля ребят оценивали звездное жюри в состав , которого вошли: «Краса России» 2020 Альбина Королева, «Юная Мисс России» 2018 и международная модель агентства Gold Models Валерия Лысова, « Краса России Тула» 2020 Мария Мартынова, представители СМИ , Президент фестиваля Светлана Моторина.Данный проект создан для открытия и продвижения новых лиц и талантов в мир творчества, детского модельного шоу-бизнеса, и детской fashion-индустрии по всему миру. И традиционно ни один конкурсант не остался без титула и подарка. Абсолютно всем моделям поступили предложения по участию в престижных фэшн- проектах, съемках для глянцевых всероссийских и тульских журналов, в рекламе детских брендов , участию в самых престижных неделях мод . Так Василиса Желонкина и Александра Гордеева по результатам конкурсной фотосессии были приглашены в рекламу детской верхней одежды «Аврора» , во Всероссийский журнал « Stelle дети» для зимнего фото –видео проекта выбрали Зайцеву Дарью и Явкину Варвару. Отправится на съемки эксклюзивных премиальных коллекций для телеканала FASHION.TV София Моторина. Победители в номинации « Лучшая детская модель GOLD MODELS» Анастасия Чадаева и Никита Николаев станут рекламными лицами детской школы моделей Gold Kids.Победителями с присвоением титулов среди девочек стали ГРАН-ПРИ \\" ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ТУЛЫ\\" - 2020 в возрастной категории от 4 до 9 лет Гордеева Александра 7 лет , в возрастной категории от 10 до 15 лет ГРАН-ПРИ \\" ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ТУЛЫ\\" – 2020 Моторина София 10 лет. СУПЕР ГРАН-ПРИ \\" ЛУЧШАЯ ДЕТСКАЯ МОДЕЛЬ ТУЛЫ\\" 2020 среди мальчиков завоевали Гапула Демьян 13 лет и Рыбин Иван 14 лет. Победители были награждены памятными дипломами, эксклюзивными титульными лентами, украшенными кристаллами Сваровски, коронами и кубками. Ребята получили право представить тульский регион на съемках телепроекта \\"Топ-модель по- детски\\" и стать рекламными лицами детской модельного агентства GOLD KIDS.Поздравляем победителей!!!