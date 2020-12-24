В этот раз в Тульской области не будет новогодних культурно-массовых мероприятий на различных площадях и других площадках городов, однако культурные учреждения подготовили более 1500 различных онлайн-мероприятий.Хотя все массовые мероприятия отменяются, учреждения культуры, тем не менее, работают. В театры, кинотеатры, а также концертные залы допускается 30% зрителей при редкой рассадке с обязательным измерением температуры на входе. Вход — строго в маске. Кроме того, все представления без перерыва в одном помещении длятся не более 60-70 минут, а в музеи допускаются экскурсии только по записи онлайн при одновременном нахождении в зале не более 5 человек.Также в новогодние праздники будет работать музейный квартал, проводится мероприятия для детей. Подробную информацию о работе учреждений культуры можно узнать на их сайтах, а также на сайте министерства культуры.