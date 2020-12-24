Не так давно наш товарищ вернулся домой в Тулу из Казани, долго гостил там у друзей. Был ослеплен красотой города и… удобством передвижения. Смотрели с ребятами его видео, а он рассказывал, что успел побывать в разных местах благодаря DiDi. Этот сервис по заказу поездок на такси первым заработал в Казани еще в августе. А вообще DiDi уже пользуются более 550 миллионов пассажиров и 2 миллионов водителей на четырех континентах. В Казани друг на собственном опыте убедился – с DiDi дешево, удобно и комфортно.Кстати, он долго не мог понять, почему мы над ним посмеиваемся, пришлось объяснять.– Ну, ты отстал от жизни, пока с друзьями зажигал да видики снимал, – объяснили мы. – Мы тут с конца ноября, как только в Туле появился DiDi, ездим только с ним. Правда, некоторые до сих пор считают, что такси – это дорого, но только не с DiDi! Если мы, студенты, можем себе позволить эти поездки, то какие могут быть вопросы? Кстати, все новые пользователи в Туле на первую поездку получают скидку до 40%.И других удобств – море. Хочешь – плати наличными, а если нет – можно через карту в приложении. Поездку можно заказать через приложение, а можно и по телефону: +7 (4872) 25 99 55. Номер – классный, легко запоминается. А поскольку разъезжаемся мы иногда за полночь, то для таких поздних пассажиров DiDi обеспечивает не только хорошую цену и безопасность поездки, но и круглосуточную связь по телефону.О безопасности – отдельный разговор. Ребят, может, она и не очень волнует, а вот девчонок. В DiDi безопасность – ключевой приоритет. Для этого в приложении есть разные функции: конфиденциальность телефонных номеров, возможность добавлять контакты доверенных лиц для экстренной связи. Хочешь – можешь поделиться маршрутом своей поездки с друзьями или родителями семьей, которые смогут следить за твоим передвижением.И совсем хорошо, что возможна отмена подобранного системой водителя или пассажира. Есть в приложении и кнопка SOS для пассажиров, водителей, – через нее можно в экстренной ситуации связаться с полицией, передать инфу доверенным контактным лицам.Согласитесь, что все это должно убедить даже самых беспокойных родителей. А нас, студентов, особенно радует, что и стоимость поездок, заказанных в DiDi, ниже, чем в других сервисах. Например, цена поездок хоть днем, хоть ночью начинается от 65 рублей!Всем теперь советую скачать приложение DiDi (оно доступно для скачивания в AppStore и GooglePlay).Удобно: созвонился, сел в DiDi – и никаких проблем, чтобы встретиться с друзьями.Сергей Костиков, студент из Тулы