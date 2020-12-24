По данным на 24 декабря в Тульской области коронавирус выявили еще у 207 человек. Это жители разных районов и городов региона. Общее число заболевших с весны 2020 года составляет 21 388 человек.Также 194 человека с болезнью справились. Количество выздоровевших постепенно увеличивается, но все еще не превышает число заболевших COVID-19 — на сегодняшний день их 194.К сожалению, по-прежнему статистика отмечает умерших от последствий заболевания. За последние сутки скончалось 11 жителей Тулы и области с хроническими заболеваниями в анамнезе. Всего с начала пандемии умерли 682 человека с коронавирусом.