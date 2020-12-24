И если кто-то закупил подарки и новогодние наряды – заранее, то многие еще не определились с выбором презентов. Делимся несколькими вариантами удачных подарков к главному празднику года.1. Самый лучший подарок – память. Не поленитесь, пролистайте старые архивы фотографий в компьютере и телефоне, откройте семейные альбомы. Выберете самые дорогие снимки, напечатайте фотографии или закажите готовую фото-книгу и подарите любимым воспоминания о лучших моментах. Мы не сомневаемся, что такой подарок порадует всех!2. Лучший подарок книга – считалось не так давно. Сейчас, пожалуй, не все разделят это утверждение, но тем не менее, если вы уверены, что тот, кому вы готовите подарок –любит почитать, можно подарить ему электронную книгу. Удовольствие, правда, не из дешевых: стоимость электронной «читалки» начинается от 4000 рублей. Но к ней можно подарить годовую подписку на электронные библиотеки: МТС Библиотека, Литрес или BookMate. C учетом того, что хорошие книги в магазине стоят от 500 рублей и дороже, покупка электронной, в которую хоть всю «ленинку» загрузи, – вполне оправдано.3. Если читать ваши друзья и близкие не очень любят, но вы хотите им подарить что-то приятное для проведения досуга, подарите комплект Спутникового ТВ. Особенно порадует подарок тех, кто в этом году прочно осел за городом и предпочитает жить в частном доме или коттедже. Для таких пользователей желанным подарком станет комбо-набор от МТС, включающий сразу Спутниковое телевидение и 4G интернет. Спутниковое телевидение позволит смотреть сотни каналов в прекрасном цифровом качестве и поможет скрасить новогодние вечера за любимыми фильмами, а интернет – как без него?Стоимость комплекта «Спутниковое ТВ и безлимитный интернет», всего 2990 рублей, ежемесячный платеж сразу за две услуги меньше пятисот рублей. Кстати, тулякам полюбился этот тариф: в 2020 году количество его поклонников выросло более чем в десять раз, по сравнению с итогами 2019 года.4. Если ваш подарок для целой семьи – порадует сертификат на семейную фотосессию. Это и отличный повод собраться всем вместе, нарядится, и сделать классные общие фотографии. Они еще долго будут навевать приятные воспоминания о времени, проведенном вместе. Для фотосессии сейчас можно выбрать новогоднюю студию или выбраться на природу с профессиональным фотографом – выбор за вами. В группе «Фотографы Тулы» в контакте можете выбрать самые интересные предложения, которые подойдут и по цене, и по формату.5. Если вам близок творческий дух, и вы обязательно хотите подарить что-то в стиле «Своими руками», соберите праздничную корзину. Включите в нее все самое вкусное и интересное – набор для глинтвейна, отборный шоколад, орехи, оливки, фруктовый чай, праздничный ананас и ароматный кофе. Для детей можно вложить небольшие игрушки и украсить корзину трубочками корицы, сосновыми шишками и ветками ели, которые можно купить на елочных базарах. В помощь вам – мастер-классы по декорированию новогодних корзин. Уж такой подарок точно всех удивит.