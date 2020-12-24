Православный храм в Тульской области продали за 186 тысяч рублей. Его приобрел житель Москвы. Ранее храм был выставлен на сайте «Авито», причем там он продавался за 450 000 рублей.В сообщении о продаже говорится, что данная церковь построена в стиле позднего классицизма. Дата ее постройки — 1836-1843 годы, колокольня, трапезная и придел были достроены немного позже — 1852-1859 гг. Здание является объектом культурного наследия Тульской области регионального значения.Местная епархия РПЦ надеется, что здание продолжит функционировать как православный храм. Сообщается, что на торги церковь выставили в связи с банкротством.