В Тульской области объявлено метеопредупреждение. Как сообщает региональный центр гидрометеорологии, 25 и 26 декабря в регионе ожидаются сильные снегопады, местами мокрый снег, а также гололед, снег на проводах и деревьях, снежные заносы на дорогах, метель и штормовой ветер до 12-17 метров в секунду.Спасатели предупреждают жителей региона:- автомобили лучше поставить в гараж, а если его нет – то парковаться подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций;- пешеходам следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, не подходить к деревьям;-внимательно следить за обледенением проводов линий электропередачи, контактных сетей электротранспорта. Об оборванных проводах следует незамедлительно сообщать местной администрации.- также предписывается неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.Будьте внимательны и осторожны! В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».