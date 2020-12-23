На текущей неделе жителей Тулы и области ждет не только похолодание, но и сильный снегопад. Осадки ожидаются уже с четверга вместе с приближением атмосферного фронта. Ночью температура воздуха будет -8…-10°, днем около -5°. Как сообщают синоптики, выпадет до 2 сантиметров снега.А уже в пятницу через Москву и далее на Тулу пройдет североатлантический циклон «Грета», который принесет с собой обильные снегопады, так что можно ожидать, что Тулу в буквальном смысле завалит снегом на выходных — до 10-15 сантиметров снега. Ожидаются также снежные заносы и переметы, возможен перебой в движении наземного и воздушного транспорта.Правда, уже в начале следующей недели будет солнечно и без осадков. Ночи предстоят морозные — до -10…-15°, днём не выше -5…-10°. Правда, к Новому году ожидается все-таки потепление до комфортного морозца от -2° до -7° и небольшого снегопада.