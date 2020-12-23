Это создаст условия для подключения к газораспределительным сетям 1 592 домовладений.Новые газораспределительные сети построены в Суворовском, Одоевском, Ясногорском, Киреевском, Куркинском, Воловском, Веневском, Белевском, Узловском районах Тульской области. Кроме того, завершено строительство газопровода-закольцовки ГРС Теплое Тепло-Огаревского района с ГРС с\\\\з Крупской Щекинского района Тульской области. Это позволит снять ограничения по газификации части Тепло-Огаревского района.Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз». Единым техническим заказчиком выступает ООО «Газпром инвест» в лице филиала «Газпром газификация».В этом году впервые по итогам конкурсных процедур подрядными организациями стали две тульские газораспределение Тула» и ООО «Микрощит».