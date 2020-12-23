Часть Большой Тулы остались без воды из-за аварии на водоводе.Сегодня, 23 декабря, около 9 утра обнаружилось повреждение на стальном участке водовода Была повреждена труба диаметров в 700 миллиметров Масловско-Песоченского водозабора около деревни Берники.В настоящее время отключена вода также в военчасти Берники и деревне Селихово. Жителям этих селений раздают техническую и питьевую воду.Южная часть самой Тулы от аварии не пострадала, сообщает «Тулагорводоканал». Сейчас ведутся работы по замене 12 метров поврежденной трубы.