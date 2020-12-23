Согласно решению Госдумы, в регионах с 1 января 2021 года можно будет открывать платные медицинские вытрезвители. В третьем чтении принят законопроект, возвращающий эту систему.Правила работы вытрезвителей еще предстоит разработать правительству. Так что вряд ли успеют к этим каникулам. Получается, у любителей зимнего экстрима такого рода это последние «пьяные каникулы». Плюс ко всему, в отличие от прежних времен заведения уже не будут бесплатными. Вытрезвители предлагается открыть на условиях частно-государственного партнерства. Расценки пока уточняются и могут зависеть от региона - чем холоднее, тем уют в вытрезвителях будет дороже для налогоплательщика.Между прочим, именно Тула – родоначальница вытрезвителей в нашей стране. Именно здесь в царские времена - в 1902 году (по некоторым источникам, в 1904, но это неважно) открылся первый «трезвяк». Между прочим, 7 ноября, что несколько знаменательно, учитывая последующие события истории нашей страны. Безусловно, не раз возникали версии о том, что другие города могут претендовать на первенство, однако, пока именно Тула официально признана родиной вытрезвителей.Располагался он на Рубцовской улице - ныне Сойфера - в доме некоей Гудковой.Называли его в то время «приютом для опьяневших». А в том же помещении была оборудована «амбулатория для алкоголиков». Протрезвившимся субъектам перед оставлением лечебницы выдавались ломоть хлеба и кружка чаю. Позже для больных некоторых категорий была установлена плата по 20 копеек в день за стол и лечение.В дореволюционной России клиентов этого заведения считали больными людьми. Потому и называлось оно приютом. Нуждающихся здесь могли одеть в приличную, хоть и не новую, одежду. Взять на хранение добровольно отданные деньги, чтобы не пропить раньше времени. Для них заводили граммофон и работала библиотека. Более того, многие из завсегдатаев могли остаться, чтобы ухаживать за единомышленниками. Представить подобное в «трезвяках» второй половины прошлого века – довольно необычно. Да и не было уже такового.За годы советской власти вытрезвители то открывали, то закрывали. В Великую Отечественную они не действовали. Вернулась система в 1953 году. По статистике, количество клиентов в советском вытрезвителе резко увеличивалось в пятницу вечером, а к воскресенью сходило на нет. При поступлении определяли степень опьянения. Их было три: легкая, средняя и тяжелая. С легкой после оформления могли даже отпустить. Но если уж попал в журнал, даже тут же отпущенный, все равно надо было ожидать соответствующей бумаги на работу и последующих санкций. Клиенты вытрезвителя ходили в отпуск зимой. Ценности, деньги и часы сдавались на хранение дежурному.Самый тульский «долгожитель» - вытрезвитель на Набережной Дрейера. Примечательно, что заведение располагалось неподалеку от городского морга. Но и он был закрыт за нерентабельностью после решения от 26 января 2005 года, принятого