В Туле на центральной площади Губернский каток откроется 28 декабря. В этом году он будет работать по новым правилам.Напоминаем, что количество сеансов будет увеличено, одновременно на катке смогут присутствовать не более 150 человек. После каждого сеанса каток закрывается на 45-минутную санобработку.Билеты на каток можно будет бесплатно забронировать не ранее, чем за 2 часа до сеанса на сайте katok.tularegion.ru. Также за час до сеанса можно получить билет в пункте регистрации на входе. Один человек может взять не более 3 билетов, при этом их количество ограничено — 105 для брони онлайн и 45 — в пункте регистрации.Сеансы катания длятся 1 час 15 минут. В пункте проката строго необходимо соблюдать социальную дистанцию, быть в маске и желательно надеть перчатки. Также на входе измеряется температура.