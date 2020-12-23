Российские медики, которые спасают больных коронавирусом, запустили новый флэшмоб. Они выкладывают в социальных сетях свои фотографии в медицинских костюмах с хэштегом #НеВстречайтеНовыйГодСНами. Акцию быстро подхватили врачи по всей стране, в том числе и тульские.Медработники объясняют: чтобы встретить праздники со своими родными и близкими, а не на больничной койке, надо поберечься уже сейчас. Ведь декабрь и январь — традиционно «урожайное» время для разных инфекций. А в период пандемии коронавируса нужно быть особенно осторожными.Срок инкубации коронавируса — две недели. За это время от момента заражения проявляются симптомы. Поэтому в ближайшие дни нужно очень серьезно подойти к соблюдению ограничительных мероприятий, чтобы новогодние праздники не омрачились болезнью.Врачи и медработники просят жителей Тульской области избегать места с большим количеством людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и пользоваться санитайзерами.Берегите свое здоровье, встречайте Новый год в кругу семьи, а не в больнице!