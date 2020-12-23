По последним данным оперативного штаба Тульской области в регионе за сутки коронавирус выявили еще у 207 жителей региона. Общее число заболевших с начала пандемии уже превышает 21 000 человек.При этом излечились от новой инфекции 189 человек за последние сутки и 18 552 — с начала марта. Пока еще количество выздорвевших значительно меньше количества заболевших.Также сообщается о 14 умерших пациентах. Это жители разных городов и районов Тульской области. У всех них в истории болезни были хронические заболевания, на которые COVID-19 дал осложнения. Всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в регионе скончался 671 человек.