Коронавирус в Тульской области по данным на 22 декабря: сравним с соседними регионами Фото: Алексей ФОКИН

Итак, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией заболели 206 человек, что на 4 меньше, нежели сутками ранее. То есть кривая заболеваемости даже несколько снизилась.

На этом фоне наблюдается положительная тенденция по выздоровлению - 192 жителя Тульской области вместо 177 накануне. Но отрицательная по смертности - 13 человек за минувшие сутки вместо 8 днем ранее.

А что же, например, наблюдается в соседнем, Калужском регионе? Здесь зараженных за сутки – 171, выздоровевших – 163, а смертельных исходов – всего 3. При этом, с 16 декабря наблюдается стабилизация соотношения заболевших – выздоровевших. Смертность и подавно с начала декабря не поднималась выше 5 человек, а в среднем держится вообще приблизительно на среднем числе 2,4. В нашем регионе соотношение колеблется, к слову, довольно сильно.

Теперь зона Черноземья – Орловская область. Суточный показатель тут: 179 – 287 – 3. То есть совершенно очевидно, что число выздоровевших значительно больше числа заболевших. Эх, если бы было так на деле. В этом регионе по каким-то причинам (возможно, особенности медицины) колебания показателя поборовших инфекцию день ото дня могут колебаться в разные стороны графика чуть ли не на 350 человек. Странный факт. Зато смертность стабильна в пределах 1-4 человек.

Ну, и, допустим, Рязанская область. По данным на 22 декабря за последние сутки показатели составили 134 – 129 – 3. Здесь так же с 14 декабря наблюдается не только стабилизация соотношения заболевших – выздоровевших практически на равных числах, но и смертности – не превышает тех же 3 человек.

Теперь общая статистика с начала пандемии. Всего в Тульской области от коронавируса умерли 657 жителей, 18363 человека излечились и 20974 - заболели. В Калужской – 150 - 18227 - 19517, в Орловской – 245 - 17647 - 19761, в Рязанской – 129 - 15420 - 16905.

И еще статистка. Только теперь числа населения этих регионов по последним данным в том же порядке: 1 466127, 1 002575, 733498, 1 108847. Немножко чуда математического анализа, и мы получаем в результате несколько иную картину.

Итак - только по общим показателям – выходит, что заболевших в Тульской области 1,43 процента, для Калужской области этот показатель составил 1,95 процентов, для Орловской – 2,69, для Рязанской – 1,53. Так что, получается, наш регион в данном случае выглядит гораздо лучше, чем его ближайшие соседи.