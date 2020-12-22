Куда обращаться жителям Тулы за медицинской помощью в новогодние праздники Фото: Алексей ФОКИН

Региональное министерство здравоохранения рассказало, как жителям Тулы получить медицинскую помощь в новогодние праздники. Расписание работы медицинских учреждений опубликовано на сайте ведомства.

Так, 31 декабря поликлиники будут работать на 1 час меньше, а те учреждения, которые переносили рабочий день с 31 на 12 декабря, работают до 15:00.

С 1 по 10 января во всех поликлиниках будет дежурить врач, работать кабинет неотложной помощи, проводиться экспресс-тестирование на коронавирус.

Флюорография и рентгенография будут работать 2, 4, 6, 8 и 9 января с 9:00 до 15:00. В это же время будут приниматься пациенты с симптомами ОРВИ, врачи будут выезжать на дом.

А 5 января с 9:00 до 15:00 проводятся лабораторные и диагностические исследования, ведут прием врачи-специалисты.

Профильные областные медучреждения: взрослая и детская областные больницы, городская больница №13 г. Тулы, психиатрическая больница, кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный и онкологический диспансеры, перинатальный центр, центр медицинской профилактики и реабилитации, центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, центр детской психоневрологии — будут открыты для приема 5 января с 9:00 до 15:00.

В стоматологических поликлиниках для взрослых в праздники с 9:00 до 15:00 будет дежурить врач, а после 15:00 можно будет обратиться за неотложной помощью в городскую больницу № 7 на Тимирязева 97А. В детских поликлиниках врачи будут принимать все праздничные дни также с 9:00 до 15:00, за исключением 3 и 10 января — в эти дни прием будет круглосуточный. В другое время можно обратиться за неотложной помощью в горбольницу № 7.

Также сообщается, что тавмпункты в тульской городской больнице им. Ваныкина на ул. Первомайская, д. 13 и детский травмпункт в детской облбольнице на ул. Бондаренко, 39 будут работать круглосуточно. Скорая помощь доступна по телефонам 103 или 112 в любое время.

Работает также горячая линия министерства здравоохранения Тульской области по телефону 8-800-4444-003 с 8:00 до 20:00.