Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

С 20 декабря в Туле начали работать елочные базары. 35 торговых точек с новогодними деревьями заработали во всех территориальных округах. Так, купить хвойную красавицу можно будет вплоть до 20:00 по мск 31 декабря.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Елочные базары узнать довольно просто: они имеют специальное ограждение, яркую вывеску и заполнены хвойными деревьями разного размера и вида.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сегодня, 21 декабря, «Комсомолка» выбралась на улицы города, чтобы проверить новогоднюю и хвойную обстановку и, естественно, заглянула в один из елочных базаров. На всходе нас встретил работник торговой точки, который провел нам экскурс по рынку, рассказал, какие елочки бывают и немного о ценовой политике на деревья в этом году. Представился мужчина просто и незатейливо: Дядя Витя.

Дядя Витя - сотрудник елочного базара Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Дядя Витя, работник елочного базара:

- Нельзя точно предсказать какая елка будет максимально долгоиграющей, а какая нет. Это как кот в мешке или как выбирать арбуз: ты берешь и до конца не знаешь, что внутри. Очень многое зависит от климатических условий, в которых росла елка. Например, если в октябре ударили морозу, а ее срубят и привезут на продажу, допустим, 15 декабря, то с деревом ничего не будет, оно замерзло и находится, так сказать, в спячке. Однако, если ее купить и привезти домой, то она может осыпаться, так как в тепле разморозится.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Сейчас наши елки не совсем хорошие из-за того, что и сама зима стала очень теплой. Хоть 31 ее руби, хоть раньше. Все рано есть риск, что она может быстро осыпаться.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

По цене же елочки в этом году ничем не отличатся от цен двух лет ранее. Допустим, 5-литровые деревья идут по 850 рублей, не зависимо от внешней экономики и политики. Такую елку можно уже в горшке поставить дома, отпраздновать Новый год, а после высадить на улице. Весной это дерево уже проснется и будет пускать свои корешки в землю и продолжать расти.

А вот срезанное дерево идет уже от 750 рублей. 10-литровые елки идут по 1200. Совсем большие елки стоят от 750 рублей за метр. Так, например, два метра обойдутся покупателю в 1500 рублей. Обычно большие деревья берут для частых домов или ставят их на улице. Самая высокая елочка у нас на продаже — это 4,5 метра.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Хвойных красавиц мы везем с Урала из Пермского края. Там совершенно другая почва. Поэтому у каждого дерева отличается сама хвоя и по цвету, по конструкции и длине иголок и самой ветви.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Мы открылись только вчера, но люди постоянно приходят. Обычно те, кто приходит заранее, знают, что у них есть право выбора, так как к концу года уже выбор поменьше.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Кстати, хочу отметить, что еще Петр I издал указ от 20 декабря 1699 года, где оказал, что Новый год будет теперь праздноваться с 1 января с 1700 года. Так. Он предлагал веселиться, радоваться, детей катать на санках, устраивать огненные потехи на площади, а также наряжать деревья хвойных пород и украшать ими свои дома. Как говориться, живая елка — это праздник!, - поделился с редакцией мужчина.

Хоть сажай, хоть дома оставляй: в Туле заработали елочные базары Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Напомним, что ознакомиться со всеми актуальными торговыми точками можно на интерактивной карте на сайте АИС «Нестационарные торговые объекты города Тулы» в разделе «Последние новости».