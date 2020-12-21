В Туле изменились правила посещения Губернского катка Фото: Алексей ФОКИН

В Туле изменились правила посещения Губернского катка.

Так, теперь, чтобы покататься, необходимо бесплатно забронировать билет на сайте катка не ранее, чем за 2 часа до сеанса, или получить бумажный билет в пункте регистрации за час до сеанса. При этом сообщается, что посещение катка ограничено — не более 150 билетов на каждый сеанс. Для бронирования доступны 105 билетов, и еще 45 — при входе на каток. Один человек сможет получить не более 3 билетов.

Сеансы катания ограничиваются также и по времени — 1 час 15 минут. Между сеансами проводится санитарная обработка в течение 45 минут.

В пункте проката посетителей просят соблюдать социальную дистанцию. Вход — только в маске, на входе сотрудники катка измеряют всем температуру. Рекомендуется также надевать перчатки.

Публикуем также расписание сеансов Губернского катка: