В Туле реализуется проект «Умный город»

В 2020 году в областной столице установлено 33 полностью автоматизированных регулировщика

Таков результат работы «умных» светофоров. В 2020 году в областной столице установлено 33 полностью автоматизированных регулировщика, всего подобных устройств на наших улицах - 41.

Напомним, что Тула вошла в число пилотных городов для реализации проекта «Умный город» в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Участие в программе повысит качество городской среды, создаст комфортные и безопасные условия для жителей.

Как это работает

Внедряемые новации позволили увеличить пропускную способность на улицах города, а также фиксировать нарушения ПДД. За состоянием дорожно-транспортного движения теперь следит система автоматизированного управления. Вся информация со светофорных объектов аккумулируется в центре управления, созданного на базе Единой дежурно-диспетчерской службы г. Тулы.

- Проект «Умный светофор» - часть интеллектуальной транспортной системы, которая регулирует потоки транспорта в Туле на основе математических алгоритмов, - говорит Александр Павлов, представитель ГБУ «Мостранспроект». – Происходит автоматический подбор цикла светофорного регулирования в зависимости от интенсивности движения, количества транспорта на перекрестке и прибывающего к нему. Информация собирается транспортными детекторами, а дорожный контроллер принимает решение о переходе на определенный план координации. Светофорный объект оснащен камерами видеонаблюдения, датчиками экологии, Wi-Fi модулем, интеллектуальной подсветкой пешеходных переходов, что помогает водителям ориентироваться на этих участках ночью, делает безопасным перемещение пешеходов.

«Умный светофор» запрограммирован менять режимы работы в зависимости от дорожной ситуации. С момента введения данной системы на ул. Советской пропускная способность выросла на 11% и составила 2,6 тыс. авт./час, средняя скорость потока увеличилась на 7 км/ч и составила 41 км/ч. «Умные» светофоры также установлены на ул. Советской, Октябрьской, Пролетарской, Ф. Энгельса, на пр. Ленина и Новомосковском шоссе.

Правильный свет

Тула вошла в число пилотных городов для реализации проекта «Умный город» в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»

В рамках реализации программы «Умный город» на 20 магистральных улицах города установлено 2 140 интеллектуальных светильников. Автоматизированная система дает возможность выбирать режимы освещения в зависимости от времени суток и климатических условий.

- Приборы не только улучшают освещение в городе: благодаря дистанционному контролю за состоянием оборудования, наши специалисты могут своевременно реагировать на аварийные ситуации, - говорит Павел Исаков, директор МКП «Тулагорсвет». - В результате сокращается время на устранения неисправностей устройств наружного освещения и т.д. В новых светильниках применяется цветовая температура 4000К, приближенная к естественному свету, который не раздражает глаза и способствует реалистичной передаче цветов. Это важно при тумане или снегопаде.

Становятся «умными» и остановки общественного транспорта. В этом году на остановочных павильонах установили 11 цифровых табло, которые показывают, когда прибудет нужный транспорт, время и погоду. Всего в Туле таких объектов - 31.

- Удобно пользоваться автобусом, трамваем и троллейбусом: приходишь на остановку и видишь, когда прибудет твой маршрут. Это позволит рационально распределить личное время, - говорит тулячка Наталья Курдюмова.

– Участие в пилотном проекте «Умный город» – хорошая возможность для Тулы при помощи современных цифровых технологий создать комфортные условия для горожан. Внедрение интеллектуальной системы помогает лучше отслеживать ситуацию на дорогах. Установка «умных» светильников делает качественным освещение улиц. Работу по реализации проекта мы будем продолжать, – отмечает глава администрации города Дмитрий Миляев.

В 2021-2023 гг. запланировано создание интеллектуального центра городского управления, синхронизирующего работу экстренных служб и ресурсоснабжающих организаций.