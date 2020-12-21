фото: Ульяна Синетар

Юная тулячка приняла участие в детском конкурсе «Синяя птица». 13-летняя Ульяна Синетар представила хореографический номер.

фото: Ульяна Синетар

Девочка танцует с трех лет и мечтает посвятить хореографии всю свою жизнь. Также Ульяна увлекается театром, что придает ее номерам особый артистизм.

фото: Ульяна Синетар

На конкурсе Ульяна Синетар выступила по живую музыку мужского дуэта. Ее танец наполнен пластикой и оригинальностью.

Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица» для одаренных детей появился еще в 2015 году. На нем дети могут показать свои способности в нескольких жанрах - музыкальном, акробатическом, ораторском, творческом и поэтическом. Исполнители здесь поют, танцуют, показывают уникальные цирковые номера, которым нет еще аналогов во всем мире, выступают в комическом жанре и даже профессионально читают прозу.