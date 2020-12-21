77 человек умерло с подвержденным коронавирусом в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Региональный оперштаб опубликовал актуальную статистику по коронавирусу в период с 15 по 21 декабря. Так за минувшую неделю с инфекцией удалось справиться 1256 жителей Тулы и других районов области. Все они получили отрицательные результаты теста и были выписаны из медучреждений. В общем же количестве от коронавируса выздоровели 18 171 человек за все время наблюдения в Тульской области.

Однако число заболевших все же превышает здоровый показатель. Так, за прошедшую неделю, было выявлено 1455 новых случаев заболевания. Так, инфекцией заразились жители всех районов и городских округов. Все заболевшие своевременно изолированы. Суммарно с марта месяца в регионе зарегистрировано 20 768 случаев заболевания.

Отметим, что за прошедшую неделю высокий показатель летальных исходов с подтвержденным коронавирусом. Так, за неделю поступили данные о 77 умерших пациентах. Их возраст был от 31 года до 95 лет. У большинства пациентов в анамнезе – хронические заболевания. Всего же с COVID-19 скончались 644 жителя региона.