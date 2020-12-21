Генеральный директор тульского "Арсенала" стал эпицентром онлайн-скандала Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье, 20 декабря, вокруг тульского «Арсенала» прогремел новый скандал. В его эпицентре оказался ген.директор клуба Дмитрий Балашов. Причиной тому стало, что на сайте болельщиков «Арсенала» в их же адрес начали писать ругательства и нецензурную лексику, а в конце их просто послали куда подальше. Автором такого переполоха стал аккаунт генерального директора.

Однако, как стало известно после случившегося инцидента., стало известно, что аккаунт Балашова взломали. Все неэтичные высказывания 20 декабря принадлежали уже рукам злоумышленников, ведь последний раз сам директор заходил на сайт лишь вечером 19 декабря. Также в пресс-службе клуба отметили, что сам аккаунт «123» создан недавно, для неформального общения генерального директора с болельщиками клуба.

Служба безопасности «Арсенала» начала служебную проверку по данному факту. Перед болельщиками футбольный клуб принес свои извинения за случившийся конфуз.