В выходные в Тульской области был побит антирекорд смертности от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошедшие выходные коронавирус подтвердился у 419 человек. Среди заболевших — жители Тулы и других районов области. Всего с начала пандемии инфекция была выявлена у 20 560 человек. Заболеваемость по-прежнему остается на высоком уровне.

При этом за 19 и 20 декабря 359 человек с болезнью справились. Всего COVID-19 в Тульской области с начала распространения коронавирус победили 17 994 пациента — у них тесты показали отрицательный результат.

К сожалению, уровень смертности в минувшую субботу побил отрицательный рекорд — скончались 16 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Всего за прошедшие выходные умерло 28 человек, это жители разных районов региона с сопутствующими хроническими заболеваниями. Всего же в области болезнь дала смертельные осложнения для 636 человек.