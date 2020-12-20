Коронавирус в Тульской области, последние новости на 20 декабря 2020: 210 заболевших и 170 выздоровевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 20 декабря 2020 Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области стали известны новые данные по коронавирусу за минувшие сутки. Так инфекция подтвердилась у 210 человек. В их числе оказались жители Тулы и других районов региона. Всего за время наблюдения в области было установлено 20 560 случаев заболевание.

Вместе с тем, за минувшие сутки от болезни смогли освободиться 170 человек. Им пришел отрицательный результат теста на коронавирус, и их выписали из медучреждений. Суммарно с марта месяца от “ковида” выздоровели 17 994.

Однако продолжаются и летальные исходы с подтвержденным COVID-19. За минувшие сутки поступили данные о 12 умерших пациентах. Всего от коронавируса в области скончалось 636 человек.