В Тульской области сотрудники полиции жестко задержали одного из мужчин Фото: соцсети

На днях в социальных сетях появилось шокирующее видео. На нем один из очевидцев запечатлел момент жесткого задержания мужчины сотрудниками полиции.

Так, по предварительной информации, конфликт между представителями закона и пострадавшим начался еще в одном из магазинов, где полицейские выполняли работу по соблюдению профилактических мер. Они обратили внимание на мужчину, который был без маски и был не совсем трезв. Ему предложили проехать в районный отдел ОВД, но тот отказался. Тут-то и началась жара.

Мужчину скрутили на земле и пытались надеть наручники, после чего на место происшествия прибыло подкрепление. Отметим. что в начале видео мужчина был в защитной маске.

- Его маску сорвали в втоптали в грязь, - не раз повторяет знакомый потерпевшего, который и был видео-оператором.

Задержанного доставили в отдел полиции и составили административные протоколы за нахождение в состоянии опьянения в общественных местах, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции.