Жителей Тулы призывают не делать "комически адскую ковидную прививку" из-за чужого гена Фото: Алексей ФОКИН

В Туле снова вспыхнули странные сообщения о коронавирусе, а точнее на улицах города стали появляться странные сообщения о прививках от “ковида”. Неизвестные авторы призывают туляков не делать “комически адскую” прививку от коронавируса.

В объявлениях говориться:

- Не делай адскую космическую ковидную прививку. Через два года она начнет убивать тебя! В ней чужой ген.

При этом никаких официальных обоснований и научно доказанных объяснений авторы не приложили. Поэтому не советуем тулякам доверять тому, что “написано на заборе”, а обращаться к официальным источникам.