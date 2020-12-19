Жителей Тульской области снова обманули мобильные мошенники Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки жители Тульской области снова попались на удочк мобильных мошенников и отдали им свыше трех миллионов рублей. А если конкретнее, то аферисты заполучили от них свыше 3 млн 111 тысяч рублей.

Так, в число жертв вошли две женщины из Ефремова и Алексина. Они повелись на уговоры мошенников и оформили на себя крупный кредит, который потом перевели на якобы защищенные счета. Так злоумышленники получили по миллиону рублей от каждой. По всем фактам мошенничества полицейские проводят процессуальные проверки.

Также, туляка напомнили о внимательности и бдительности при разговоре по телефону с незнакомцами. Жителям настоятельно рекомендуют не сообщать никому данные своих карт, банковских счетов, а также не переводить деньги незнакомцам, а тем более не оформлять сомнительных кредитов.