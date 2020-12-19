Коронавирус в Тульской области, последние новости на 19 декабря 2020: установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 19 декабря 2020 Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 19 декабря, стали известны новые данные о коронавирусе в Тульской области. Так, за минувшие сутки коронавирусом в регионе заболели еще 209 человек. В общем количестве коронавирусом в регионе успело заболеть 20 350 жителей региона.

Вместе с тем, 189 человек смогли победить инфекцию. О своем выздоровлении от “ковида” туляки узнали после прихода результатов теста на коронавирус. Суммарно с момента наблюдения 17 824 человек справились с “ковидом” в Тульской области.

Однако, продолжаются и смертельные случаи. Так с подтвержденным COVID-19 скончалось 16 человек. Это самое большое число летальных исходов за последнее время. Всего с марта от коронавируса в регионе умерло 624.