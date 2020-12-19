В Туле открылась выставка старинных новогодних и рождественских открыток

В пятницу, 18 декабря, в Выставочном зале Тулы открылась необычная и предпраздничная выставка. В экспозиции представлены старинные новогодние открытки XX века из частной коллекции. Их насчитывается 25 штук.

Поздравительные, видовые, фотооткрытки, открытки-репродукции живописных работ известных русских и зарубежных художников, а также с поздравлениями к Рождеству и Новому году - такие экспонаты красуются для туляков в Выставочном зале.

Отметим, что значительная их часть была напечатана в Европе. Помимо печатных есть и те, которые были нарисованы или отретушированны вручную.

Выставка будет работать до 19 января 2021 года.

Возрастная категория: 12+