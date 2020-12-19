В Тульской области пройдет свыше 600 новогодних мероприятий Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Не смотря не введенные ограничения в связи с эпидситуацией, в Тульской области все же состоятся некоторые новогодние мероприятия. В основном же акцент всех проектов был сделан на онлайн-формат, но будет и оффлайн.

Так, в области пройдет свыше 600 оффлайн-мероприятий: концерты, спектакли, квесты, мастер-классы. Естественно, проведение каждого будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

С 10 декабря по 10 января в регионе уже проходит новогодний виртуальный фестиваль «НеоБЫКновенный новый год».Он состоит из около 1500 мероприятий в онлайн-формате. Фестиваль включает в себя различные виртуальные экскурсии, интерактивные конкурсы и игры, тематические занятия, посвященные истории Нового года и традициям его празднования в Тульской области.