В Туле Губернский каток сократит количество сеансов и будет дезинфицировать коньки Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжают устанавливать Губернский каток на площади Ленина. Отметим, при открытии сеансы катания в этом году сократятся на 15 минут, и вообще весь каток будет работать по требованиями Роспотребнадзора.

Так внутри прокатного павильона будут установлены обеззараживатели воздуха, санитайзеры, на полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, а в перерывах между сеансами будет проводится санитарная обработка поверхностей. Также пришлось увеличить расстояние между прокатом и выходом на лёд до 6 метров. Будет проходить и температурный фильтр. Обслуживающий персонал всегда работает в масках и перчатках. Потоки посетителей также будут разведены.

В будни будет проходить 6 сеансов по 1 час 15 минут. А в пятницу, субботу и воскресенье будет добавляться еще и седьмой сеанс.

В Туле Губернский каток сократит количество сеансов и будет дезинфицировать коньки

1 - детский сеанс в выходные и праздничные дни

2 - молодёжный сеанс по пятницам, субботам и праздничным дням

Отметим, что за один раз на катке могут находиться не более 150 человек. Арендованные коньки будут проходить дезинфекцию после возврата.