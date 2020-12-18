В Ленинградской области представители цыганского этноса взяли в плен тульского инвалида Фото: Алексей ФОКИН

В следственном отделе по городу Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской области завели уголовное дело по факту незаконного лишения свободы 42-летнего мужчины. Как рассказал правоохранителям пострадавший, что из родного города, Нижнего Новгорода, его похитили цыгане, отвезли в деревню Новое Девяткино Всеволожского района, и заставляли попрошайничать.

В таком цыганском рабстве мужчина пробыл с августа по декабрь 2020 года. При этом мужчина являлся ветераном Чеченской войны и жил в следствие этого без одной ноги.

Как сообщается в пресс-службе ведомства, что злоумышленники ограничивали передвижение похищенного, блокируя входную дверь квартиры и выводили его для занятия попрошайничеством под присмотром, чтобы тот ненароком не обратился в полицию. Однако, 16 декабря мужчина остался в запертой квартире один. Через окно он смог прокричать прохожим о помощи. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и освободили заложника.

По словам мужчины, в заложниках держали еще пару граждан: женщину с грудным ребенком и 52-летнего инвалида из Тулы Александра Авдеева. Об их местонахождении он информацией не владеет.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.