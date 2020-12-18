В Туле на площади Ленина появился символ нового 2021 года Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Тула продолжает преображаться к новогодним праздникам. Так, на площадку уже с ноября месяца красуется большая 32-метровая, установлены светящиеся деревья и ворота, а на улице Металлистов и Казанской набережной стоят горящие по вечерам канделябры.

В Туле на площади Ленина появился символ нового 2021 года Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле на площади Ленина появился символ нового 2021 года Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Теперь в дополнение к этим праздничным объектам установили еще и совершенно новое для областной столицы украшение - фигуру белого быка, который является символом 2021 года.

В Туле на площади Ленина появился символ нового 2021 года Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

В Туле на площади Ленина появился символ нового 2021 года Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Такой большой и красивый символ расположился на главной площади областной столицы рядом с новогодней елкой.

В Туле на площади Ленина появился символ нового 2021 года Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

Также на центральной площади появилась новая праздничная арка около памятника Ленину.