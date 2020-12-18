Алексей Дюмин поздравил сотрудников Управления ФСБ региона с профессиональным праздником Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 18 декабря, губернатор Тульской области поздравил сотрудников Управления ФСБ региона. В своем обращении он отметил, что задача спецслужб - всегда быть на шаг впереди, применять самые передовые средства и методы и успешно противостоять новым угрозам. «Нужно и дальше предельно жёстко противодействовать экстремистам и радикалам. Сегодня они всё активнее пытаются вовлекать в свои сети нашу молодёжь. Необходимо незамедлительно пресекать распространение идеологии ненависти, религиозной нетерпимости и национализма», - отметил Алексей Дюмин. Напомним, в России День работника органов безопасности отмечается 20 декабря.