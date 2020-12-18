Коронавирус в Тульской области, последние новости на 18 декабря 2020: смертность в регионе снова возросла Фото: Алексей ФОКИН

По данным оперативного штаба на 18 декабря 2020 года за сутки коронавирусной инфекцией заболели 207 человек. Общее количество зараженных COVID-19 с начала пандемии составляет 20 141 пациентов.

Также сообщается, что болезнь победить удалось еще 178 жителям Тулы и области. С марта месяца в общей сложности от коронавируса выздоровели 17 635 человек.

К сожалению, количество смертей уже достигло 608 человек, из них 10 - только за последние сутки. Все пациенты имели хронические заболевания, болезнь дала им тяжелые осложнения.