Тульская область присоединилась к Программе «Вклад в будущее»

На прошлой неделе стартовало обучение 14-и первых управленческих команд образовательных организаций Тульской области по программе повышения квалификации «Управление созданием личностно-развивающей образовательной среды». Это первый шаг в реализации Программы по развитию личностного потенциала Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» на территории региона.

Программа базируется на научных разработках и концепциях ведущих ученых страны. Развитие личностного потенциала происходит путем создания условий для формирования индивидуальной траектории социализации каждого ребенка, его гармоничного развития с учетом имеющихся способностей и ресурсов. Это помогает детям научиться управлять своими внутренними ресурсами, взаимодействовать с другими, ставить цели и достигать их, быть ответственным за свою жизнь в современном мире возрастающей неопределенности. Обретение психологического благополучия и жизнестойкости, позитивное влияние на успеваемость в школе, личностная зрелость и гибкость, склонность к здоровому образу жизни, более гармоничные отношения с учителями, родителями и друзьями – ожидаемые эффекты от реализации Программы в школах и детских садах.

Все образовательные продукты программы прошли многоуровневую экспертизу и объединены в серию «Школа возможностей» (https://catalog.vbudushee.ru/).

Напомним, что 6 июля 2020 года было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между министерством образования Тульской области, Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Тульским отделением ПАО Сбербанк. Для этого область прошла конкурсный отбор среди регионов России и стала одним из восьми финалистов, в которых с этого года начинается внедрение Программы.

В течение трех лет участниками программы станут 750 педагогов из 65 образовательных организаций Тульской области. Все 46 школ и 19 детских садов получат комплекты методических пособий для работы педагогов с детьми, а также консультативную поддержку и сопровождение от экспертов Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Исполнительный директор фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец:

- Главный благополучатель «плодов» программы – ребенок, наши с вами дети. На мой взгляд, самый важный результат программы – немного удаленный по времени – успешное и счастливое будущее наших детей в мире, который стремительно меняется, будущее, которое они построят сами, своими руками.

И. о. ректора ГОУ ДПО ТО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области», канд. пед. наук, доцент Наталия Брызжева.

- Управленческие команды 10 школ и четырех детских садов Тульской области прошли шестидневное онлайн-обучение, чтобы впоследствии разработать и защитить свои управленческие проекты, нацеленные на внедрение инструментов Программы в своих образовательных организациях. Далее обучение пройдут педагоги этих образовательных организаций. Одновременно с обучением команд школ и детских садов в регионе начала формироваться региональная команда Программы на базе Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области, который является оператором Программы в регионе. Региональная команда будет организовывать и проводить обучение педагогов и управленцев школ и детских садов на втором и последующих этапах реализации Программы.

Управляющий Тульским отделением ПАО Сбербанк Сергей Ющенко:

- Глубоко убежден, что культурный и образовательный уровень каждого человека определяется во многом уровнем его педагогов. Изменилась жизнь, меняются дети. Раньше единственным источником знаний был учитель, теперь источников стало гораздо больше, однако роль учителя не стала меньше. Теперь его задача – вдохновить ученика, вовлечь его, научить учиться, выработать потребность в постоянном самообразовании. Программа фонда «Вклад в будущее» помогает учителям в достижении именно этих целей.