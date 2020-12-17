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Болельщики тульского "Арсенала" кричат об отставке руководства клуба

Фанаты крайне недовольны игрой "оружейников"
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Болельщики тульского "Арсенала" кричат об отставке руководства клуба

Болельщики тульского "Арсенала" кричат об отставке руководства клуба

Фото: Алексей ФОКИН

Тульские болельщики снова взбунтовались. Так после игры тульского «Арсенала» с “Ротором” они снова создали петицию об отставке руководства клуба. Как отметили фанаты “оружейников”, что команда находится в зоне стыковых матчей РПЛ и в последних пяти матчах вообще не забивает голы.

Так болельщики выразили свое слабой игрой футболистов в этом сезоне, а также уходом из команды Виктора Альвареса и Даниила Лесового.

Напомним, матч «Арсенала» с «Ротором» завершился со счетом 1:0 в пользу противника. Сейчас “оружейники” заняли 14-ю строчку турнирной таблице.

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