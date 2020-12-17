Болельщики тульского "Арсенала" кричат об отставке руководства клуба Фото: Алексей ФОКИН

Тульские болельщики снова взбунтовались. Так после игры тульского «Арсенала» с “Ротором” они снова создали петицию об отставке руководства клуба. Как отметили фанаты “оружейников”, что команда находится в зоне стыковых матчей РПЛ и в последних пяти матчах вообще не забивает голы.

Так болельщики выразили свое слабой игрой футболистов в этом сезоне, а также уходом из команды Виктора Альвареса и Даниила Лесового.

Напомним, матч «Арсенала» с «Ротором» завершился со счетом 1:0 в пользу противника. Сейчас “оружейники” заняли 14-ю строчку турнирной таблице.