18 декабря водителей в Туле проверят на трезвость Фото: Алексей ФОКИН

В пятницу, 18 декабря, на улицы города снова выйдут сотрудники ГИБДД. Полицейские проверят водителей на трезвость за рулем.

Трезвый рейд пройдет 18 декабря с 21 до 23 часов на улице Путейской (площадь Московского вокзала).

Напомним, что нарушители будут наказаны штрафом в сумме 30 000 рублей и лишением права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении штраф будет в размере от 200 000 до 300 000 рублей, а также грозит лишением водительских прав, а в некоторых случаях и лишением свободы.