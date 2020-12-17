Тульское предприятие задолжало своим работникам свыше 8 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Туле продолжается расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Институт Тулаэнергосетьпроект». Дело в том, что с мая по 24 ноября 2020 года руководство предприятия не выдавало заработную плату 30-ти своим работникам, тем самым задолжав им свыше 8 млн. рублей.

Однако при проведении необходимых мероприятий и твердой позиции следователя 7 млн долга уже было возвращено.

На имущество предприятия был наложен арест на сумму 30 млн. рублей для того, чтобы организация возместила долг в полном объеме.