У льготников в Туле появился новый электронный проездной

Фото: Алексей ФОКИН

Льготными проездными в Туле пользуются пенсионеры, школьники и студенты. И когда их нужно продлевать каждый месяц, это создает очереди в точках продаж. Во время пандемии власти решили максимально упростить систему и сделать ее удобнее. Бумажный проездной можно заменить на электронный. В этом случае для проезда понадобится лишь бесконтактная банковская карта.

- В современном мире банковская карта все чаще становится универсальным инструментом как для оплаты товаров и услуг, так и для получения доступа к различным городским сервисам и льготам. Данный проект позволяет реализовать на карте «Мир» одновременно функцию платежной и транспортной карты, - говорит Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Сейчас в Тульской области живет полтора миллиона человек. При этом выпущено около миллиона карт «Мир». Чтобы пользоваться ими для оплаты поездок, они должна поддерживать бесконтактную технологию оплаты. Если это не так, вы можете поменять карту в своем банке. Если же карты «Мир» в вашем кошельке совсем нет, оформить ее можно почти в любом банке. Сейчас их выпускают больше 150 банков по стране, включая все крупные.

Новый сервис на общественном транспорте реализован на базе процессинга дочерней организации Сбербанка.

- Внедрение нового сервиса способствует дальнейшей цифровизации региона и, самое главное, упрощает жизнь пассажирам, которые получают возможность использовать наиболее удобный способ оплаты проезда, - говорит Михаил Казаков, генеральный директор АО «Расчетные решения».

Чтобы оплата проезда прошла с учетом льготы, пассажиру нужно предъявить в общественном транспорте бесконтактную карту «Мир». При таком виде оплаты учитывается льгота на проезд.

Фото: Алексей ФОКИН

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Чтобы добавить банковской карте функцию проездного документа и начать ей пользоваться, нужно совершить несколько простых действий. Приводим пошаговый план. Для тех, кто имеет право на льготу и у кого уже есть бесконтактная банковская карта.

- Приходите в один из Центров обслуживания населения ОЕИРЦ г. Тулы.

- Предъявите паспорт, бесконтактную банковскую карту платежной системы «Мир», СНИЛС («зеленая карточка» пенсионного страхования) и документ, подтверждающий право на льготу.

- Если вы уже внесены в реестр льготных категорий граждан ОЕИРЦ, то последний документ приносить не нужно.

- После этого к карте будет привязан электронный социальный проездной. Его нужно будет пополнить с 15 по 5-го числа нужного месяца. Например, чтобы воспользоваться льготой в январе, нужно пополнить счет электронного проездного (а не карты) до 5 января.

- Это можно сделать в банкомате Сбербанка или через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Комиссия за такое пополнение не взимается. Также можно подключить услугу «Автоплатеж», чтобы не забывать пополнять проездной каждый месяц.

- О всех способах пополнения проездного и другую информацию можно уточнить в Центрах обслуживания населения ОЕИРЦ. Телефон: (4872) 705-507. Официальный сайт - http://oeirc.ru/.

КСТАТИ

На данный момент, помимо Тулы, такой проект реализуется в Кирове, Брянске, Череповце, Орле, Миассе, Горно-Алтайске, Перми и Чите. Также ведутся переговоры о реализации проекта льготного проезда по бесконтактной карте «Мир» в других городах России.