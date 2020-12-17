Председатель Тульской областной думы покидает свой пост и переходит на новую должность Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 17 декабря, стало известно, что свой пост покидает Сергей Харитонов. Это было освещено на заседании регионального парламента. Теперь с должности председателя Тульской областной думы Сергей Харитонов переходит на пост председателя комиссии по регламенту и депутатской этике.

Сергей Алексеевич руководил депутатским корпусом с сентября 2014 года. Отметим, что свою трудовую деятельность он начал еще в 1974 году, занимая должность старшего инженера по госсельтехнадзору районного управления сельскохозяйственного производства г. Венева Тульской области. Далее от был председателем Совета народных депутатов Белевского района Тульской области, заместителем губернатора, замдиректора по финансам банка, главным федеральным инспектором по региону, советником-наставником правительства региона.

Также Сергей Харитонов был награжден орденами Александра Невского, «Знак Почёта» и Дружбы, благодарностью Президента РФ.

17 декабря в 16:00 пройдет голосование по выборам нового председателя Тульской областной думы.