Коронавирус в Тульской области, последние новости на 17 декабря 2020: 208 человек заболело и восемь умерло

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тульской области на 17 декабря 2020 Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 17 декабря, в Тульской области за минувшие сутки было зарегистрировано 208 случаев заболевания коронавирусом. В числе заболевших оказались жители Тулы и других районов области. Всего за время эпидемии коронавирусом заболели 19 934 человек.

Также за прошедшие сутки из медучреждений региона было выписано 185 пациентов. Все они выздоровели от коронавируса. Суммарно с марта месяца в регионе с болезнью получилось справиться 17 457 людям.

Отметим, что число умерших людей немного уменьшилось. Так, за сутки поступили данные о восьми скончавшихся людях, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с инфекцией не получилось справиться у 598 пациентов.