В Туле пьяный буян угрожал ножом фельдшеру скорой помощи

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В Туле произошел из ряда вон выходящий случай - приехавшим на вызов фельдшерам скорой помощи угрожали ножом и еще всячески оскорбляли. Данным фактом в соцсетях поделился один из медиков, который был прямым участником данного действа.

Так, по словам автора поста, около полуночи 13 декабря они, фельдшеры скорой помощи, приехали на вызов в один из домов Центрального района города. На вызове помимо пациентки присутствовал ребенок и мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Так во время оказания помощи, буян мешал, препятствовал медикам, в добавок еще и оскорблял их и других пациентов, а вдобавок еще и угрожал.

Пациентке и ребенку было предложено госпитализироваться, дабы покинуть по мнению медиков опасное для них место. Женщина согласилась на предложение. Однако на это мужчина взял кухонный нож и направился с угрозами в сторону медиков. Фельдшер, на которого пошли с ножом, пришлось воспользоваться средством самообороны, что на время успокоило буяна. После этого на место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые по прибытию оформили на мужчину заявление.

Сейчас в полиции выясняют все обстоятельств и детали случившегося.