Алексей Дюмин вручил государственные награды сотрудникам «СПЛАВа» Фото: материалы пресс-служб

16 декабря Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил государственные награды сотрудникам АО «НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева».

Алексей Дюмин подчеркнул, что «СПЛАВ» остаётся в числе лидеров оборонной промышленности, причём не только российской, но и мировой. Продукция предприятия – это визитная карточка ОПК. Системы залпового огня, выпускаемые на «СПЛАВе», знает весь мир.

«Грады», «Смерчи» и «Ураганы» уже не первый год помогают России отстаивать свои национальные интересы. «Торнадо-С» и другие новые разработки предприятия вносят огромный вклад в укрепление мощи наших Вооружённых Сил, позволяют эффективно выполнять боевые задачи в любой точке мира.

Глава региона отметил, что все эти успехи – заслуга нескольких поколений инженеров, конструкторов, учёных, организаторов производства - настоящих мастеров-оружейников.

«Вы достойно продолжаете дело Ганичева, Денежкина, Рогожина, Макаровца. Создаёте не имеющие аналогов образцы вооружения для нашей армии, формируете современный облик целых родов войск. Внедряете в производство передовые технологии, наращиваете научно-технический потенциал региона в целом. Во многом благодаря вам Тула была и остаётся оружейной столицей России», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поблагодарил сотрудников «СПЛАВа» за выдающееся мастерство, умение решать самые сложные и амбициозные задачи, а ветеранов производства – за бесценный опыт, который они передают молодому поколению.

За большой вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу коллектив АО «Научно-производственное объединение «СПЛАВ»» им. А.Н.Ганичева» отмечен Благодарностью Президента Российской Федерации. Высокую награду получил генеральный директор «СПЛАВа» Александр Смирнов.

Также Благодарностью Президента РФ награждена директор по экономике НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева Елена Большакова.

12 работников «СПЛАВа» удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, пять человек — звания «Заслуженный машиностроитель РФ».

Труд заместителя начальника производства Алексея Федотова отмечен орденом Почета, а Ордена Дружбы удостоен начальник отдела Сергей Минаев.