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Жители Тульской области стали чаще жаловаться на отопление

На проблемных объектах ведутся необходимые работы
Ангелина КОЛОМЫЦЕВААнгелина КОЛОМЫЦЕВА
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Жители Тульской области стали чаще жаловаться на отопление

Жители Тульской области стали чаще жаловаться на отопление

Фото: Алексей ФОКИН

На прошлой неделе в региональное правительство поступило большое количество жалоб о жителей региона в сфере ЖКХ. А именно люди сообщали о проблемах с отоплением

Около 80% жалоб связано с регулировкой системы центрального отопления в МКД. Так, на прошедшей неделе проводились неотложные работы на улицах Кауля, Волоховская и Макаренко. На сегодняшний день работы выполнены полностью. Глава администрации доложил, что в ходе проведенных проверок, никаких нарушений в температурном режиме теплоносителей и графиках отопления выявлено не было. Теплоснабжающими организациями будет усилен контроль за параметрами теплоносителя.

Отметим, что отметили и случаи в Ясногорске. Там наблюдаются некоторые проблемы по улицам Комсомольская, Советская и Заводская. Ресурсоснабжающей организацией ведутся по устранению неполадок. До 18 декабря работы будут завершены.

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