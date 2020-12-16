Некоторые жители Тулы остались без холодной воды из-за коммунальной аварии на улице Сойфера Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 16 декабря, некоторые жители областной столицы резко остались без холодной воды. Это было вызвано тем, что по адресу: ул. Сойфера, 25 ведутся аварийно- восстановительные работы

В связи с этим водоснабжение с 9:30 было приостановлено по следующим адресам:

Так, холодное водоснабжение в городе ограничено по следующим адресам:

ул. Сойфера д.д. 25, 27.

По окончании работ возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.