Коронавирус в Тульской области, последние новости на 16 декабря 2020: побит рекорд по смертности от "ковида" Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики на 16 декабря, в Тульской области за минувшие сутки зафиксировали 206 новых случаев заболевания коронавирусом. Так, инфекция подтвердилась у жителей областной столицы и других региональных районов. Суммарно с момента наблюдения в Тульской области коронавирус был подтвержден у 19 726 человек.

Однако с числом заболевших продолжает конкурировать количество выздоровевших людей. Так за прошедшие сутки из медучреждений были выписаны 183 человека. Все они получили отрицательный тест на «ковид». Всего с марта коронавирус получилось победить 17 272 пациентам.

Вместе с тем велика и смертность от коронавируса. Так, за минувшие сутки поступили данные о 13 умерших пациентах, у которых был подтвержден «ковид». Всего за время эпидемии от коронавируса в регионе умерло 590 человек.