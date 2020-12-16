Жители Тульской области стали чаще обращаться в региональное правительство по вопросам коронавируса и ЖКХ Фото: Ангелина КОЛОМЫЦЕВА

10 612 обращений жителей региона поступило в правительство за минувшую неделю. Отметим, что количество обращений возросло на 72% больше, чем неделей ранее. Так, большинство обращений было посвящено темам здравоохранения, отопления, водоснабжения.

Жители региона интересовались тем, как можно получить лекарства от коронавируса. Также, было задано много вопросов по поводу планового лечения лиц старше 65 лет. Отметим, что около 60% обращений были направлены на просьбу обеспечения жителей антибиотиком для лечения ковида, информацию о которых люди нашли в интернете. Однако, лечение такими лекарствами подразумевает капельное введение, а амбулаторно лечиться ими нельзя.

Также в числе обращений оказались вопросы, касающиеся отсутствия водоснабжения в одной из деревень Богородицкого района. Так. Ремонт в населенном пункте растянулся на две недели, а людей обеспечивали привезенной водой.